Boucle des carrières de pierre de la Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Boucle des carrières de pierre de la Couronne

Boucle des carrières de pierre de la Couronne Parking des Ragues 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Surprenant écrin minéral niché en plein cœur de la Côte Bleue. Cette boucle touristique vous invite à la découverte au détour d’un front de taille sur le bleue de la méditerranée.

+33 4 42 42 31 10

English :

Surprising mineral case nestled in the heart of the Côte Bleue. This tourist loop invites you to discover a bend of a major front on the blue of the Mediterranean.

Deutsch :

Überraschendes Mineralgehäuse im Herzen der Côte Bleue. Diese Touristenrunde lädt Sie ein, eine Kurve einer großen Front auf dem Blau des Mittelmeers zu entdecken.

Italiano :

Un sorprendente ambiente minerale immerso nel cuore della Côte Bleue. Questo anello turistico invita a scoprire il blu del Mediterraneo.

Español :

Caja mineral sorprendente enclavada en el corazón de la Côte Bleue. Este circuito turístico te invita a descubrir un recodo de un frente importante en el azul del Mediterráneo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par Provence Tourisme