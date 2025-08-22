Boucle des Chartreux Tannay Ardennes

Boucle des Chartreux

Boucle des Chartreux 08390 Tannay Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Balisage jaune blanc-rouge 1.Au parking, s’engager sur le chemin qui longe la lisière de la forêt (panorama sur la chartreuse). 2. A l’angle des parcelles 101 et 97, prendre à droite le sentier qui descend légèrement en sous-bois. Franchir la zone humide sur caillebotis. 3. Dès le début de la montée, emprunter à droite le sentier qui suit la courbe de niveau. 4. Continuer sur le GR ®14 et passer près de la source de Saint-Bernard. Poursuivre (point de vue sur la chartreuse) jusqu’à l’entrée de l’abbaye. 5. Emprunter la D230 tout droit sur 800 m. Pour voir le Gros Chêne, franchir le fossé de la route et monter en forêt sur 200 m. Rejoindre le parking La Chartreuse du Mont-Dieu, remarquablement préservée et joyau du patrimoine ardennais, a été sérieusement endommagée par un incendie en novembre 2025.

http://www.ffrandonnee.fr/ +33 3 24 26 55 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Signs: yellow white-red 1.from the parking lot, take the path along the edge of the forest (panoramic view of the Chartreuse). 2. At the corner of plots 101 and 97, turn right onto the path which descends slightly into the undergrowth. Cross the wetland on duckboards. 3. As soon as you start to climb, turn right onto the path that follows the contour line. 4. Continue on the GR ®14 and pass close to the Saint-Bernard spring. Continue (viewpoint over the Chartreuse) to the entrance to the abbey. 5. Go straight on the D230 for 800 m. To see the Gros Chêne, cross the roadside ditch and climb 200 m into the forest. Reach the parking lot The Chartreuse du Mont-Dieu, a remarkably well-preserved gem of Ardennes heritage, was seriously damaged by fire in November 2025.

Deutsch :

Markierung: gelb weiß-rot 1.Vom Parkplatz aus schlagen Sie den Weg entlang des Waldrandes ein (Aussicht auf die Kartause). 2. An der Ecke der Parzellen 101 und 97 biegen Sie rechts auf den Weg ab, der leicht ins Unterholz führt. 3. Gleich zu Beginn des Aufstiegs biegen Sie rechts auf den Weg ab, der der Höhenlinie folgt. 4. Gehen Sie weiter auf GR ®14 und passieren Sie die Quelle von Saint-Bernard. Gehen Sie weiter (Aussichtspunkt auf die Kartause) bis zum Eingang der Abtei. 5. 800 m geradeaus auf der D230. Um die Gros Chêne zu sehen, überqueren Sie den Straßengraben und gehen Sie 200 m im Wald bergauf. Die Kartause von Mont-Dieu, ein bemerkenswert gut erhaltenes Juwel des Kulturerbes der Ardennen, wurde im November 2025 durch einen Brand schwer beschädigt.

Italiano :

Segnaletica: giallo/bianco-rosso 1 Dal parcheggio, prendere il sentiero che costeggia il bosco (vista panoramica sulla Chartreuse). 2. All’angolo tra le particelle 101 e 97, svoltare a destra sul sentiero che scende leggermente nel sottobosco. Attraversare l’area umida con la tavola per le anatre. 3. All’inizio della salita, svoltare a destra sul sentiero che segue la curva di livello. 4. Continuare sul GR ®14 e passare vicino alla sorgente Saint-Bernard. Continuare (punto di vista sulla Chartreuse) fino all’ingresso dell’abbazia. 5. Proseguire dritti sulla D230 per 800 m. Per vedere il Gros Chêne, attraversare il fosso della strada e salire 200 m nel bosco. Raggiungere il parcheggio La Chartreuse du Mont-Dieu, gioiello straordinariamente ben conservato del patrimonio delle Ardenne, è stata gravemente danneggiata da un incendio nel novembre 2025.

Español :

Señalización: amarillo blanco-rojo 1 Desde el aparcamiento, tomar el sendero que bordea el bosque (vista panorámica de la Chartreuse). 2. 2. En la esquina de las parcelas 101 y 97, gire a la derecha por el camino que desciende ligeramente entre la maleza. Atraviese la zona húmeda por la pasarela. 3. Al comienzo de la subida, gire a la derecha por el sendero que sigue la curva de nivel. 4. Continuar por el GR ®14 y pasar cerca de la fuente de Saint-Bernard. 4. Continuar (mirador sobre la Chartreuse) hasta la entrada de la abadía. 5. Tomar la D230 todo recto durante 800 m. Para ver el Gros Chêne, cruzar la cuneta al borde de la carretera y subir 200 m hacia el bosque. Llegar al aparcamiento La Chartreuse du Mont-Dieu, joya notablemente bien conservada del patrimonio de las Ardenas, fue gravemente dañada por un incendio en noviembre de 2025.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-05 par Ardennes Tourisme