La Grande Traversée de l’Argonne Défi 100km

Tannay Ardennes

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Défi 100km

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-12

Départ au choix du Mont-Dieu, Buzancy, Châtel-Chéhéry (Ardennes), Varennes-en-Argonne, Les Bercettes, Clermont-en-Argonne (Meuse) Aventure à vivre en trail, VTT, Gravel ou rando- Défi 20 à 100km 1600 mètres de D+ (parcours libre sur 1 à 6 jours) – Départs navette de Beaulieu le 14 mai le 16 mai Hébergements sur réservation (directement auprès des prestataires) Ravitaillements, bivouac et repas festif sur le parcours Arrivée à Beaulieu-en-Argonne (Meuse) Parcours nature entre forêts, étangs et villages de caractère. De village en village, des forêts et milieux naturels aux patrimoines de la Grande Guerre… Suivez le balisage renforcé et explorez l’Argonne à votre rythme !

Tannay 08390 Ardennes Grand Est +33 7 85 75 94 64 avenirargonne@argonne-pnr.fr

Departure from Mont-Dieu, Buzancy, Châtel-Chéhéry (Ardennes), Varennes-en-Argonne, Les Bercettes, Clermont-en-Argonne (Meuse) Adventure to be experienced on trail, mountain bike, Gravel or rando- Challenge 20 to 100km 1600 meters of D+ (free course over 1 to 6 days) Shuttle departures from Beaulieu on May 14 May 16 Accommodation on reservation (directly with service providers) Refreshments, bivouac and festive meal along the way Arrival at Beaulieu-en-Argonne (Meuse) Nature trail through forests, ponds and picturesque villages. From village to village, from forests and natural environments to the heritage of the Great War? Follow the reinforced signs and explore the Argonne at your own pace!

