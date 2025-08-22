Découvrir Tannay Tannay Nièvre
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Facile
Place de l'Église 58190 Tannay Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 5000.0
Partez à la découverte de la jolie commune de Tannay. En suivant ce parcours, vous irez à la rencontre de son patrimoine riche et hétéroclite.
Facile
+33 9 82 56 94 98
English :
Discover the pretty village of Tannay. Follow this route to discover its rich and varied heritage.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die hübsche Gemeinde Tannay. Auf diesem Rundgang begegnen Sie ihrem reichen und bunt gemischten Kulturerbe.
Italiano :
Scoprite il grazioso villaggio di Tannay. Seguite questo itinerario e scoprite il suo ricco e variegato patrimonio.
Español :
Descubra el bonito pueblo de Tannay. Siga esta ruta y descubra su rico y variado patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data