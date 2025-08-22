Découvrir Tannay Tannay Nièvre

Découvrir Tannay A pieds Facile

Découvrir Tannay Place de l’Église 58190 Tannay Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Partez à la découverte de la jolie commune de Tannay. En suivant ce parcours, vous irez à la rencontre de son patrimoine riche et hétéroclite.

+33 9 82 56 94 98

English :

Discover the pretty village of Tannay. Follow this route to discover its rich and varied heritage.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die hübsche Gemeinde Tannay. Auf diesem Rundgang begegnen Sie ihrem reichen und bunt gemischten Kulturerbe.

Italiano :

Scoprite il grazioso villaggio di Tannay. Seguite questo itinerario e scoprite il suo ricco e variegato patrimonio.

Español :

Descubra el bonito pueblo de Tannay. Siga esta ruta y descubra su rico y variado patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data