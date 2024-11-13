Boucle des vestiges militaires Martigues Bouches-du-Rhône
Au cours de cette randonnée, vous découvrirez plusieurs bunkers aux vocations multiples, à la fois dépôt de munitions, poste d’observation ou emplacement de pièces d’artillerie et plusieurs casemates.
During this hike, you will discover several bunkers with multiple uses, at the same time ammunition depot, observation post or location of artillery pieces and several casemates.
Während dieser Wanderung entdecken Sie mehrere Bunker mit mehreren Verwendungszwecken, sowohl Munitionsdepot, Beobachtungsposten oder Ort der Artilleriegeschütze als auch mehrere Kasematten.
Durante questa passeggiata, scoprirete diversi bunker dalle molteplici vocazioni, sia deposito di munizioni, che posto di osservazione o ubicazione di pezzi di artiglieria e diverse casematte.
Durante esta caminata, descubrirás varios búnkeres con múltiples usos, a la vez depósito de municiones, puesto de observación o ubicación de piezas de artillería y varias casamatas.
