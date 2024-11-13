Boucle des vestiges militaires Martigues Bouches-du-Rhône

Boucle des vestiges militaires Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Boucle des vestiges militaires

Boucle des vestiges militaires Chemin des cavalas 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :

Au cours de cette randonnée, vous découvrirez plusieurs bunkers aux vocations multiples, à la fois dépôt de munitions, poste d’observation ou emplacement de pièces d’artillerie et plusieurs casemates.

+33 4 42 42 31 10

English :

During this hike, you will discover several bunkers with multiple uses, at the same time ammunition depot, observation post or location of artillery pieces and several casemates.

Deutsch :

Während dieser Wanderung entdecken Sie mehrere Bunker mit mehreren Verwendungszwecken, sowohl Munitionsdepot, Beobachtungsposten oder Ort der Artilleriegeschütze als auch mehrere Kasematten.

Italiano :

Durante questa passeggiata, scoprirete diversi bunker dalle molteplici vocazioni, sia deposito di munizioni, che posto di osservazione o ubicazione di pezzi di artiglieria e diverse casematte.

Español :

Durante esta caminata, descubrirás varios búnkeres con múltiples usos, a la vez depósito de municiones, puesto de observación o ubicación de piezas de artillería y varias casamatas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Provence Tourisme