BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°04 BAIS IZÉ HAMBERS Bais Mayenne

BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°04 BAIS IZÉ HAMBERS

BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°04 BAIS IZÉ HAMBERS 53160 Bais Mayenne Pays de la Loire

Distance : 51100.0

Ce circuit de 51.1 km vous fera prendre de la hauteur et découvrir de baux chemins bocagers.

http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

English :

This circuit of 51.1 km will make you take height and discover the bocage paths.

Deutsch :

Dieser 51,1 km lange Rundweg führt Sie in luftige Höhen und über schöne Heckenwege.

Italiano :

Questo circuito di 51,1 km vi porterà su e giù per i bellissimi sentieri di siepi.

Español :

Este circuito de 51,1 km le llevará a subir y bajar por los hermosos senderos de los setos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-18 par eSPRIT Pays de la Loire