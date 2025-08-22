BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°04 BAIS IZÉ HAMBERS Bais Mayenne
BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°04 BAIS IZÉ HAMBERS Bais Mayenne vendredi 1 mai 2026.
BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°04 BAIS IZÉ HAMBERS
BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°04 BAIS IZÉ HAMBERS 53160 Bais Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 51100.0 Tarif :
Ce circuit de 51.1 km vous fera prendre de la hauteur et découvrir de baux chemins bocagers.
http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This circuit of 51.1 km will make you take height and discover the bocage paths.
Deutsch :
Dieser 51,1 km lange Rundweg führt Sie in luftige Höhen und über schöne Heckenwege.
Italiano :
Questo circuito di 51,1 km vi porterà su e giù per i bellissimi sentieri di siepi.
Español :
Este circuito de 51,1 km le llevará a subir y bajar por los hermosos senderos de los setos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-18 par eSPRIT Pays de la Loire