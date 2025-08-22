BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°05 ST GEORGES S/ERVE ST THOMAS DE COURCERIERS VIMARTIN S/ORTHE Bais Mayenne
BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°05 ST GEORGES S/ERVE ST THOMAS DE COURCERIERS VIMARTIN S/ORTHE 53160 Bais Mayenne Pays de la Loire
Distance : 60700.0
Ce circuit de 60.7 km vous fera prendre de la hauteur et découvrir de beaux points de vue.
http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
English :
This circuit of 60.7 km will make you take height and discover beautiful points of view.
Deutsch :
Diese 60,7 km lange Strecke bringt Sie in luftige Höhen und zu schönen Aussichtspunkten.
Italiano :
Questo circuito di 60,7 km vi porterà a nuove altezze e a splendidi punti panoramici.
Español :
Este circuito de 60,7 km le llevará a nuevas alturas y hermosos miradores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-18 par eSPRIT Pays de la Loire