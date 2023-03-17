CIRCUIT DE L’ARON N°37 Bais Mayenne

CIRCUIT DE L’ARON N°37 53160 Bais Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 18000.0

Ce circuit de 18 km vous enmènera sur les chemins bocagers de Bais et vous permettra de découvrir de beaux panoramas sur les Coëvrons

http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

English :

This circuit of 18 km will take you on the bocage paths of Bais and will allow you to discover beautiful panoramas on the Coëvrons

Deutsch :

Dieser 18 km lange Rundweg führt Sie über die Heckenwege von Bais und bietet Ihnen schöne Panoramen über die Coëvrons

Italiano :

Questo circuito di 18 km vi condurrà lungo i sentieri di siepi di Bais e vi permetterà di scoprire splendidi panorami sui Coëvrons

Español :

Este circuito de 18 km le llevará por los caminos de setos de Bais y le permitirá descubrir hermosos panoramas sobre los Coëvrons

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire