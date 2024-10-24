Boucle VAE Sacrée châtaigne Lamastre Ardèche

Boucle VAE Sacrée châtaigne Lamastre Ardèche vendredi 1 août 2025.

Boucle VAE Sacrée châtaigne

Boucle VAE Sacrée châtaigne 22 avenue Boissy d’Anglas 07270 Lamastre Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Tout ce qui incarne l’Ardèche. A deux pas de Lamastre, cet itinéraire vous emmène au cœur des forêts de châtaigniers, découvrir le métier de castanéiculteurs, aimer leurs produits et admirer leur travail.

https://carte.ardeche-guide.com/parcours/velo-a-assistance-electrique/f8990577-d3d2-4cb1-8a42-faf5b45d8ede/sacree-chataigne

English : Holy Chestnut!

Everything that embodies Ardèche. A stone’s throw from Lamastre, this route takes you to the heart of the chestnut forests, discover the profession of chestnut growers, love their products and admire their work.

Deutsch :

Alles, was die Ardèche verkörpert. In der Nähe von Lamastre führt Sie diese Route in die Kastanienwälder, wo Sie den Beruf der Kastanienbauern kennenlernen, ihre Produkte lieben und ihre Arbeit bewundern können.

Italiano :

Tutto ciò che incarna l’Ardèche. A due passi da Lamastre, questo itinerario vi porta nel cuore dei castagneti, dove potrete scoprire il mestiere dei castanicoltori, gustare i loro prodotti e ammirare il loro lavoro.

Español :

Todo lo que encarna la Ardèche. A dos pasos de Lamastre, este itinerario le lleva al corazón de los bosques de castaños, donde podrá descubrir el oficio de los castañeros, disfrutar de sus productos y admirar su trabajo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-24 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme