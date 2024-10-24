Circuit touristique en voiture Terroir Lamastre Ardèche

Circuit touristique en voiture Terroir Lamastre Ardèche vendredi 1 août 2025.

Circuit touristique en voiture Terroir

Circuit touristique en voiture Terroir 07270 Lamastre Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En route pour 40 kilomètres de découverte !

Cette balade vous conduit à travers les chemins de traverse. Les paysages sont parsemés de vergers de cerisiers, abricotiers, pêchers. De beaux points de vue sont aussi au programme de ce circuit.

https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr +33 4 75 06 48 99

English : Local produce tour

Let’s go for a 40 kilometre discovery tour!

This walk takes you through the byways. The landscape is dotted with cherry, apricot and peach orchards. Beautiful views are also on the programme for this tour.

Deutsch :

Auf geht’s zu 40 Kilometern Entdeckungsreise!

Diese Wanderung führt Sie über Seitenwege. Die Landschaften sind durchzogen von Obstgärten mit Kirsch-, Aprikosen- und Pfirsichbäumen. Schöne Aussichtspunkte stehen ebenfalls auf dem Programm dieser Tour.

Italiano :

Andiamo alla scoperta di 40 chilometri!

Questa passeggiata vi porta attraverso le strade secondarie. Il paesaggio è costellato di ciliegi, albicocchi e peschi. Il programma di questo tour prevede anche splendidi panorami.

Español :

Hagamos un recorrido de descubrimiento de 40 kilómetros

Este paseo le lleva a través de los caminos de ronda. El paisaje está salpicado de huertos de cerezas, albaricoques y melocotones. En el programa de esta excursión también figuran hermosas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-24 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme