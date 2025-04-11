Boucle vélo de la Métropole de Tours n°1 Villandry, « au bout du monde » Tours Indre-et-Loire

Distance : 50000.0

L’Accueil Vélo & Rando de Tours vous propose de suivre le Cher en partant de Tours jusqu’aux jardins de Villandry en passant par les grottes pétrifiantes de Savonnières. Petits villages, châteaux, parcs et autres découvertes au fil de l’eau.

https://velo-rando-touraine.fr/itineraires-a-velo-et-a-pied/les-boucles-a-velo-et-grands-itineraires-cyclotouristiques +33 2 47 33 17 99

English : Tours Metropolis bike loop n°1: Villandry, “at the end of the world”

Take a relaxing break from nature and culture as you cruise peacefully along the royal river.

Enjoy a moment of relaxation at the crossroads of the waters, at the end of the world in Berthenay, before resuming your journey along the banks of the Cher.

Deutsch : Touren Metropolis-Radrundweg Nr. 1: Villandry, „am Ende der Welt“

Der Fahrrad- und Wanderverein Accueil Vélo & Rando de Tours schlägt Ihnen vor, dem Fluss Cher von Tours aus über die versteinernden Grotten von Savonnières bis zu den Gärten von Villandry zu folgen. Kleine Dörfer, Schlösser, Parks und andere Entdeckungen entlang des Wassers.

Italiano :

L’Accueil Vélo & Rando de Tours vi propone di seguire il fiume Cher da Tours ai giardini di Villandry passando per le grotte pietrificanti di Savonnières. Piccoli villaggi, castelli, parchi e altre scoperte lungo il fiume.

Español : Circuito ciclista n°1 de Tours Metropolis: Villandry, “en el fin del mundo”

El Accueil Vélo & Rando de Tours le propone seguir el río Cher desde Tours hasta los jardines de Villandry pasando por las cuevas petrificantes de Savonnières. Pequeños pueblos, castillos, parques y otros descubrimientos a lo largo del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire