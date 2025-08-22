Boucle vélo de la Métropole de Tours n°2 Bords de Loire, d’une rive à l’autre En VTC

L’Accueil Vélo & Rando de Tours vous propose une balade d’une rive à l’autre sur les bords de Loire. Entre rivière et coteau, sillonnez les chemins à travers des paysages de vignes et des panoramas insolites et faites une pause nature.

English : Tours Metropolis bike loop no. 2: Banks of the Loire, “from one bank to the other”

Take a break from nature by following the Loire by bike and take the time to observe the Loire and its exceptional landscapes.

Cycle through the vineyards, up the hillsides and enjoy a unique panorama of the Loire Valley.

Deutsch : Touren Metropolis-Radrundweg Nr. 2: Ufer der Loire, „von einem Ufer zum anderen“

Der Fahrrad- und Wanderverein von Tours schlägt Ihnen eine Fahrt von einem Ufer zum anderen an den Ufern der Loire vor. Zwischen Fluss und Hängen schlagen Sie die Wege durch Weinlandschaften und ungewöhnliche Panoramen ein und gönnen Sie sich eine Pause in der Natur.

Italiano :

Il Centro di Ciclismo ed Escursionismo di Tours vi propone una passeggiata da una sponda all’altra lungo le rive della Loira. Tra il fiume e le colline, seguite i sentieri tra vigneti e panorami insoliti e prendetevi una pausa dalla natura.

Español : Circuito ciclista Tours Metropolis núm. 2: Orillas del Loira, “de una orilla a la otra”

El Centro de Ciclismo y Senderismo de Tours le propone un paseo de una orilla a otra a orillas del Loira. Entre el río y las laderas, siga los senderos entre viñedos y panoramas insólitos y tómese un respiro en plena naturaleza.

