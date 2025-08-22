Boucle vélo de la Métropole de Tours n°3 Rochecorbon, entre Loire et vignes En VTC

Boucle vélo de la Métropole de Tours n°3 Rochecorbon, entre Loire et vignes 31 Boulevard Heurteloup 37000 Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 28000.0 Tarif :

L’Accueil Vélo et Rando vous propose de vous promener entre bords de Loire, vignes et forêts en passant par une vallée typiquement tourangelle avec son coteau, ses habitats troglodytiques et sa fameuse pierre de tuffeau blanche.

https://velo-rando-touraine.fr/itineraires-a-velo-et-a-pied/les-boucles-a-velo-et-grands-itineraires-cyclotouristiques +33 2 47 33 17 99

English : Tours Metropolis bike loop no. 3: Rochecorbon, “between Loire and vineyards”

Escape for a change of scenery on this route through the banks of the Loire, vineyards and forests. Cross the Pont de fil and quickly leave the city along the banks of the royal river.

Deutsch : Touren Metropolis-Radrundweg Nr. 3: Rochecorbon, „zwischen Loire und Weinbergen“

Der Accueil Vélo et Rando schlägt Ihnen vor, zwischen Loire-Ufern, Weinbergen und Wäldern zu wandern und dabei durch ein typisches Tal der Touraine mit seinen Hängen, Höhlenwohnungen und dem berühmten weißen Tuffstein zu fahren.

Italiano :

L’ Accueil Vélo et Rando vi offre l’opportunità di passeggiare tra le rive della Loira, i vigneti e le foreste, attraversando una valle tipicamente touraine con le sue colline, le abitazioni trogloditiche e la sua famosa pietra di tufo bianca.

Español : Circuito ciclista Tours Metropolis núm. 3: Rochecorbon, “entre el Loira y los viñedos”

El Accueil Vélo et Rando le ofrece la oportunidad de pasear entre las orillas del Loira, viñedos y bosques, atravesando un valle típicamente Touraine, con sus laderas, sus viviendas trogloditas y su famosa piedra de toba blanca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire