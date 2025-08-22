Boucle vélo de la Métropole de Tours n°5 Au bord du Cher Tours Indre-et-Loire

Boucle vélo de la Métropole de Tours n°5 Au bord du Cher En VTC

Boucle vélo de la Métropole de Tours n°5 Au bord du Cher 31 Boulevard Heurteloup 37000 Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 17000.0 Tarif :

L’Accueil Vélo & Rando de Tours vous propose une balade nature en plein cœur de ville. Balade sur les bords du Cher, en passant par la guinguette de Saint-Avertin et le parc de la Gloriette.

https://velo-rando-touraine.fr/itineraires-a-velo-et-a-pied/les-boucles-a-velo-et-grands-itineraires-cyclotouristiques +33 2 47 33 17 99

English : Tours Metropolis bike loop n°5: On the banks of the Cher

Let yourself be seduced by a nature walk right in the heart of the city: the shade of the forest, the freshness of the lakes, the tranquillity of the parks and islands.

Stop off at La Gloriette or relax this summer at Saint-Avertin’s guinguette before getting back on your bike to continue your ride.

Deutsch : Tours Metropolis-Radrundweg Nr. 5: Am Ufer des Cher

Der Accueil Vélo & Rando von Tours schlägt Ihnen eine Naturtour im Herzen der Stadt vor. Wanderung entlang der Ufer des Cher, vorbei an der Guinguette von Saint-Avertin und dem Parc de la Gloriette.

Italiano :

L’Accueil Vélo & Rando de Tours vi propone una passeggiata nella natura nel cuore della città. Passeggiate lungo le rive dello Cher, passando per la guinguette di Saint-Avertin e il Parc de la Gloriette.

Español : Circuito ciclista n°5 de Tours Metropolis: a orillas del Cher

El Accueil Vélo & Rando de Tours le propone un paseo por la naturaleza en pleno centro de la ciudad. Pasee a orillas del Cher, pasando por la guinguette de Saint-Avertin y el parque de la Gloriette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire