BOUCLE VÉLO DES TERRES CUITES Durtal Maine-et-Loire

Boucle vélo des terres cuites 49430 Durtal Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Cette boucle de 23 km au départ de Durtal vous fera traverser les vergers, les bois, les marais mais aussi un village de Briquetiers, en passant par la Voie Verte reliant Durtal à la Flèche

This 23 km loop starting from Durtal will take you through orchards, woods, marshes but also a village of Bricklayers, passing by the Voie Verte linking Durtal to La Flèche

Dieser 23 km lange Rundweg ab Durtal führt Sie durch Obstgärten, Wälder, Sümpfe, aber auch durch ein Dorf der Ziegelbrenner, vorbei an der Voie Verte, die Durtal mit La Flèche verbindet

Questo anello di 23 km, che parte da Durtal, vi porterà attraverso frutteti, boschi, paludi e un villaggio di costruttori di mattoni, passando per la Voie Verte che collega Durtal a La Flèche

Este bucle de 23 km que parte de Durtal le llevará a través de huertos, bosques, pantanos y un pueblo de ladrilleros, pasando por la Voie Verte que une Durtal con La Flèche

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Anjou tourime