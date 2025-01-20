Sentier d’interprétation de Durtal Durtal Maine-et-Loire

Sentier d’interprétation de Durtal 49430 Durtal Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 4000.0

Découvrez au travers de ce sentier le charme de Durtal, son magnifique château surplombant le Loir, sa vieille ville, le quartier historique Saint-Léonard et le Val d’Argance.

+33 2 41 76 37 26

English :

Discover the charm of Durtal on this trail, with its magnificent château overlooking the Loir, its old town, the historic Saint-Léonard district and the Val d’Argance.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem Weg den Charme von Durtal, sein wunderschönes Schloss über dem Fluss Loir, seine Altstadt, das historische Viertel Saint-Léonard und das Val d’Argance.

Italiano :

Scoprite in questo percorso il fascino di Durtal, con il suo magnifico castello che domina il Loir, il suo centro storico, il quartiere storico di Saint-Léonard e la Val d’Argance.

Español :

Descubra en esta ruta el encanto de Durtal, con su magnífico castillo que domina el Loir, su casco antiguo, el barrio histórico de Saint-Léonard y el Val d’Argance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime