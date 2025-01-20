Sentier d’interprétation de Durtal Durtal Maine-et-Loire
Découvrez au travers de ce sentier le charme de Durtal, son magnifique château surplombant le Loir, sa vieille ville, le quartier historique Saint-Léonard et le Val d’Argance.
Discover the charm of Durtal on this trail, with its magnificent château overlooking the Loir, its old town, the historic Saint-Léonard district and the Val d’Argance.
Entdecken Sie auf diesem Weg den Charme von Durtal, sein wunderschönes Schloss über dem Fluss Loir, seine Altstadt, das historische Viertel Saint-Léonard und das Val d’Argance.
Scoprite in questo percorso il fascino di Durtal, con il suo magnifico castello che domina il Loir, il suo centro storico, il quartiere storico di Saint-Léonard e la Val d’Argance.
Descubra en esta ruta el encanto de Durtal, con su magnífico castillo que domina el Loir, su casco antiguo, el barrio histórico de Saint-Léonard y el Val d’Argance.
