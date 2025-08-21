La Vallée du Loir à Vélo Durtal Maine-et-Loire

La Vallée du Loir à Vélo

La Vallée du Loir à Vélo 49430 Durtal Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 79000.0 Tarif :

Depuis la Flèche, la vallée du Loir à vélo rejoint Angers traversant les Basses vallées angevines irriguées de rivières aux eaux calmes Sarthe, Mayenne et Maine.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-loir-a-velo

English :

From La Flèche, the Loir valley by bike reaches Angers crossing the Lower Angevin valleys irrigated by calm water rivers: Sarthe, Mayenne and Maine.

Deutsch :

Von La Flèche aus führt das Loirtal mit dem Fahrrad nach Angers und durchquert dabei die Basses vallées angevines, die von den Flüssen Sarthe, Mayenne und Maine mit ruhigem Wasser bewässert werden.

Italiano :

Da La Flèche, la valle del Loir in bicicletta raggiunge Angers, attraversando le basse valli dell’Anjou, irrigate da fiumi tranquilli: Sarthe, Mayenne e Maine.

Español :

Desde La Flèche, el valle del Loir en bicicleta llega hasta Angers, atravesando los valles bajos de Anjou, regados por ríos tranquilos: Sarthe, Mayenne y Maine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Anjou tourime