Sentier de randonnée pédestre « en forêt de Chambiers » Durtal Maine-et-Loire
Sentier de randonnée pédestre « en forêt de Chambiers » Durtal Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Sentier de randonnée pédestre en forêt de Chambiers
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier de randonnée pédestre en forêt de Chambiers 49430 Durtal Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 11800.0 Tarif :
Le circuit de randonnée pédestre en forêt de Chambiers à Durtal, vous mène au gré des allées forestières à l’ombre des feuillages de hêtres, charmes et de chênes centenaires au coeur d’un Espace Naturel Sensible de l’Anjou.
+33 2 41 76 37 26
English :
The Chambiers forest hiking trail in Durtal takes you along forest paths shaded by the foliage of hundred-year-old beech, hornbeam and oak trees in the heart of one of Anjou’s most sensitive natural areas.
Deutsch :
Der Wanderweg im Wald von Chambiers in Durtal führt Sie entlang der Waldwege im Schatten von Buchen, Hainbuchen und hundertjährigen Eichen in das Herz eines sensiblen Naturraums im Anjou.
Italiano :
Il percorso a piedi della foresta di Chambiers, a Durtal, si snoda lungo sentieri forestali ombreggiati dalle chiome di faggi, carpini e querce centenarie, nel cuore di un’area naturale sensibile dell’Anjou.
Español :
El sendero del bosque de Chambiers, en Durtal, le llevará por caminos forestales sombreados por el follaje de hayas, carpes y robles centenarios, en el corazón de un espacio natural sensible de Anjou.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Anjou tourime