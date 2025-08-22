Sentier de randonnée pédestre en forêt de Chambiers

Le circuit de randonnée pédestre en forêt de Chambiers à Durtal, vous mène au gré des allées forestières à l’ombre des feuillages de hêtres, charmes et de chênes centenaires au coeur d’un Espace Naturel Sensible de l’Anjou.

English :

The Chambiers forest hiking trail in Durtal takes you along forest paths shaded by the foliage of hundred-year-old beech, hornbeam and oak trees in the heart of one of Anjou’s most sensitive natural areas.

Deutsch :

Der Wanderweg im Wald von Chambiers in Durtal führt Sie entlang der Waldwege im Schatten von Buchen, Hainbuchen und hundertjährigen Eichen in das Herz eines sensiblen Naturraums im Anjou.

Italiano :

Il percorso a piedi della foresta di Chambiers, a Durtal, si snoda lungo sentieri forestali ombreggiati dalle chiome di faggi, carpini e querce centenarie, nel cuore di un’area naturale sensibile dell’Anjou.

Español :

El sendero del bosque de Chambiers, en Durtal, le llevará por caminos forestales sombreados por el follaje de hayas, carpes y robles centenarios, en el corazón de un espacio natural sensible de Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Anjou tourime