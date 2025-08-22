Sentier d’interprétation de Cheffes Durtal Maine-et-Loire

Sentier d’interprétation de Cheffes

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Aide la petite oie rouge de Cheffes à retrouver ses origines en découvrant la commune Petite promenade complémentaire au circuit de l’Oie Rouge, balisée de panneaux pédagogiques depuis la Chapelle jusqu’à la Croix Mahé.

+33 2 41 42 61 41

English :

Help Cheffes?s little red goose rediscover its origins by discovering the commune: A short walk complementary to the Red Goose circuit, marked out with educational panels from the Chapel to the Mahé Cross.

Deutsch :

Hilf der kleinen roten Gans von Cheffes, ihre Ursprünge zu finden, indem du die Gemeinde entdeckst: Kleiner Spaziergang, der den Rundgang der roten Gans ergänzt und von der Kapelle bis zum Croix Mahé mit pädagogischen Schildern markiert ist.

Italiano :

Aiutate la piccola oca rossa di Cheffes a riscoprire le sue origini esplorando il villaggio: una breve passeggiata che completa il sentiero dell’oca rossa, segnalato dalla cappella alla croce di Mahé.

Español :

Ayude al pequeño ganso rojo de Cheffes a redescubrir sus orígenes explorando el pueblo: un breve paseo que complementa el sendero del Ganso Rojo, señalizado desde la Capilla hasta la Cruz de Mahé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Anjou tourime