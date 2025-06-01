Boucle vélo entre Loir et Loire à vélo Angers Maine-et-Loire
Durée : Distance : 201000.0 Tarif :
4 jours d’échappée vélo entre Vallée du Loir et Loire à vélo.
https://www.anjou-tourisme.com/fr
English :
4 days of cycling between the Loir Valley and the Loire Valley.
Deutsch :
4 Tage Fahrradausflug zwischen dem Loirtal und der Loire mit dem Fahrrad.
Italiano :
una vacanza in bicicletta di 4 giorni tra la Valle del Loir e la Valle della Loira.
Español :
una escapada de 4 días en bicicleta entre el Valle del Loira y el Valle del Loir.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-27 par Anjou tourime