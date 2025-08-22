Boucle VTC Entre marais doux et marais de la Seudre Chaillevette Charente-Maritime

Boucle VTC Entre marais doux et marais de la Seudre

Boucle VTC Entre marais doux et marais de la Seudre 30 bis rue de la Mairie (départ) 17890 Chaillevette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Des marais ostréicoles de Chaillevette aux paysages boisés des Mathes, promenez-vous au cœur de la Presqu’île d’Arvert.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/2bae137f-cb8b-4b53-ba93-4ffc07b8283c/balade-ndeg27-vtc-entre-marais-doux-et-marais-de-la-seudre +33 5 46 08 21 00

English :

From the oyster-farming marshes of Chaillevette to the wooded landscapes of Les Mathes, take a stroll through the heart of the Presqu’île d’Arvert.

Deutsch :

Von den Austernsümpfen von Chaillevette bis zu den bewaldeten Landschaften von Les Mathes können Sie im Herzen der Halbinsel Arvert spazieren gehen.

Italiano :

Dalle paludi di Chaillevette, dove si coltivano le ostriche, ai paesaggi boscosi di Les Mathes, passeggiate nel cuore della penisola di Arvert.

Español :

Desde las marismas ostrícolas de Chaillevette hasta los paisajes boscosos de Les Mathes, pasee por el corazón de la península de Arvert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme