Itinéraire VTC N°11 De Chaillevette aux Mathes Chaillevette Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°11 De Chaillevette aux Mathes

Itinéraire VTC N°11 De Chaillevette aux Mathes Rue des Mouillères (départ) 17890 Chaillevette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours facile au cœur de la Presqu’île d’Arvert permet de circuler entre Chaillevette et Les Mathes et de relier les Chemins de la Seudre à la Vélodyssée au niveau du port de La Palmyre en 16 km.

English :

This easy route in the heart of the Presqu?île d?Arvert takes you from Chaillevette to Les Mathes, and links the Chemins de la Seudre to the Vélodyssée at the port of La Palmyre in 16 km.

Deutsch :

Diese leichte Strecke im Herzen der Halbinsel Arvert ermöglicht es Ihnen, zwischen Chaillevette und Les Mathes zu fahren und die Chemins de la Seudre am Hafen von La Palmyre auf 16 km mit der Vélodyssée zu verbinden.

Italiano :

Questo facile percorso nel cuore della penisola di Arvert si snoda tra Chaillevette e Les Mathes e collega i Chemins de la Seudre alla Vélodyssée al porto di La Palmyre in 16 km.

Español :

Esta fácil ruta en el corazón de la península de Arvert discurre entre Chaillevette y Les Mathes y enlaza en 16 km los Chemins de la Seudre con la Vélodyssée en el puerto de La Palmyre.

