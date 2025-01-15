Boucle VTC Entre Seudre et forêt de la Coubre Chaillevette Charente-Maritime

Boucle VTC Entre Seudre et forêt de la Coubre Chaillevette Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Boucle VTC Entre Seudre et forêt de la Coubre

Boucle VTC Entre Seudre et forêt de la Coubre Place de la Mairie 17890 Chaillevette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Partez depuis les paysages ostréicoles pour mieux y revenir en traversant l’immense forêt de la Coubre longeant la Côte Sauvage.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/6e4dece0-94ff-47f6-8b5a-1484a5ea17a5/balade-ndeg29-vtc-entre-seudre-et-foret-de-la-coubre +33 5 46 08 21 00

English :

Set off from the oyster-farming landscape and return through the immense Coubre forest along the Côte Sauvage.

Deutsch :

Starten Sie in der Austernlandschaft und kehren Sie durch den riesigen Wald von La Coubre entlang der Côte Sauvage zurück.

Italiano :

Partite dalla campagna coltivata a ostriche e ritornate attraverso l’immensa foresta della Coubre lungo la Côte Sauvage.

Español :

Salga de la campiña ostrícola y regrese a través del inmenso bosque de Coubre por la Côte Sauvage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme