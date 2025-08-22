Boucle VTC Entre Seudre et forêt des Combots Chaillevette Charente-Maritime

Boucle VTC Entre Seudre et forêt des Combots

Boucle VTC Entre Seudre et forêt des Combots 30 bis rue de la Mairie (départ) 17890 Chaillevette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

D’un estuaire à l’autre, partez sur la boucle traversant la forêt des Combots et les marais doux de la Presqu’île d’Arvert.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/4050290c-0349-4ff5-912f-2bbef22bf345/balade-ndeg28-vtc-entre-seudre-et-foret-des-combots +33 5 46 08 21 00

English :

From one estuary to the next, follow the loop through the Combots forest and the gentle marshes of the Presqu’île d’Arvert.

Deutsch :

Von einer Flussmündung zur anderen: Machen Sie sich auf den Rundweg durch den Wald von Combots und die sanften Sümpfe der Halbinsel Arvert.

Italiano :

Da un estuario all’altro, si parte per un percorso ad anello attraverso la foresta di Combots e le dolci paludi della penisola di Arvert.

Español :

De una ría a otra, emprenda un bucle por el bosque de Combots y las suaves marismas de la península de Arvert.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme