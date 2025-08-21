PR N°10 Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime

PR N°10 Chaillevette

PR N°10 Chaillevette Gare du Train des Mouettes 17890 Chaillevette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de la gare du Train des Mouettes, le circuit vous emmène à travers les champs puis en ville, et enfin vers le port de Chatressac.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/8c008126-08ee-4584-842d-b2d7fa8c7fb0/pr10-de-la-gare-a-la-seudre +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from the Train des Mouettes station, the tour takes you through fields, then into town, and finally to the port of Chatressac.

Deutsch :

Vom Bahnhof Train des Mouettes aus führt Sie die Tour durch die Felder, dann in die Stadt und schließlich zum Hafen von Chatressac.

Italiano :

Partendo dalla stazione del Train des Mouettes, il tour vi porterà attraverso i campi, poi in città e infine al porto di Chatressac.

Español :

Con salida de la estación de Train des Mouettes, el recorrido le llevará por los campos, luego a la ciudad y, por último, al puerto de Chatressac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme