PR N°10 Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime
PR N°10 Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
PR N°10 Chaillevette
PR N°10 Chaillevette Gare du Train des Mouettes 17890 Chaillevette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de la gare du Train des Mouettes, le circuit vous emmène à travers les champs puis en ville, et enfin vers le port de Chatressac.
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/8c008126-08ee-4584-842d-b2d7fa8c7fb0/pr10-de-la-gare-a-la-seudre +33 5 46 08 21 00
English :
Departing from the Train des Mouettes station, the tour takes you through fields, then into town, and finally to the port of Chatressac.
Deutsch :
Vom Bahnhof Train des Mouettes aus führt Sie die Tour durch die Felder, dann in die Stadt und schließlich zum Hafen von Chatressac.
Italiano :
Partendo dalla stazione del Train des Mouettes, il tour vi porterà attraverso i campi, poi in città e infine al porto di Chatressac.
Español :
Con salida de la estación de Train des Mouettes, el recorrido le llevará por los campos, luego a la ciudad y, por último, al puerto de Chatressac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme