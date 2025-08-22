Circuit VTT N°2 Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime

Circuit VTT N°2 Chaillevette

Circuit VTT N°2 Chaillevette Chatressac 17890 Chaillevette Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de la place de Chatressac, l’itinéraire vous propose de parcourir par les rives de la Seudre et la campagne qui la surplombe en de nombreux points, offrant ainsi de superbes paysages.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/vtt/a0c7de94-9453-49dc-b1f3-caaa0b311a2f/vtt-circuit-ndeg2-chaillevette +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from Chatressac square, the route takes you along the banks of the Seudre and the countryside that overhangs it at many points, offering superb scenery.

Deutsch :

Die Route beginnt auf dem Platz von Chatressac und führt Sie entlang der Ufer des Flusses Seudre und durch die Landschaft, die ihn an vielen Stellen überragt und so wunderschöne Landschaften bietet.

Italiano :

Partendo dalla piazza di Chatressac, il percorso si snoda lungo le rive della Seudre e la campagna che si affaccia su di essa in molti punti, offrendo uno scenario superbo.

Español :

Partiendo de la plaza de Chatressac, la ruta recorre las orillas del río Seudre y la campiña que lo domina en muchos puntos, ofreciendo unos paisajes magníficos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme