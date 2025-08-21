Boucle VTC (saisonnière) De Mornac à Mortagne-sur-Gironde Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) De Mornac à Mortagne-sur-Gironde

Boucle VTC (saisonnière) De Mornac à Mortagne-sur-Gironde Gare du Train des Mouettes 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

110 km de découverte à travers les paysages multicolores du territoire le vert d’eau de la Seudre, le vert des forêts, le bleu de l’océan enfin le jaune des cultures du terroir.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/78c1a7f0-ef9d-425f-96e0-55d3e3c1100c/balade-ndeg19-saisonniere-vtc-de-mornac-a-mortagne-sur-gironde +33 5 46 08 21 00

English :

110 km of discovery through the region’s multicolored landscapes: the green of the Seudre, the green of the forests, the blue of the ocean and the yellow of the local crops.

Deutsch :

110 km Entdeckungsreise durch die vielfarbigen Landschaften der Region: das Wassergrün der Seudre, das Grün der Wälder, das Blau des Ozeans und schließlich das Gelb der regionalen Kulturen.

Italiano :

110 km di scoperta attraverso i paesaggi multicolori della regione: il verde della Seudre, il verde delle foreste, il blu dell’oceano e il giallo delle coltivazioni locali.

Español :

110 km de descubrimiento a través de los paisajes multicolores de la región: el verde del Seudre, el verde de los bosques, el azul del océano y el amarillo de los cultivos locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme