Boucle VTC (saisonnière) Du littoral à l’entre deux estuaires Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Boucle VTC (saisonnière) Du littoral à l’entre deux estuaires

Boucle VTC (saisonnière) Du littoral à l’entre deux estuaires Gare du Train des Mouettes 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette excursion sur 2 jours pourrait être un bon moyen de voyager dans le temps. Entre histoire et légendes il n’y a que quelques kilomètres !

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/98114fa6-ce66-4b55-91ec-52639e3c0076/balade-ndeg18-saisonniere-vtc-du-littoral-a-l-entre-deux-estuaires +33 5 46 08 21 00

English :

This 2-day excursion could be the perfect way to travel back in time. History and legends are just a few kilometers away!

Deutsch :

Dieser zweitägige Ausflug könnte eine gute Möglichkeit sein, um in die Vergangenheit zu reisen. Zwischen Geschichte und Legenden liegen nur wenige Kilometer!

Italiano :

Questa escursione di 2 giorni potrebbe essere il modo perfetto per viaggiare indietro nel tempo. Storia e leggende sono a pochi chilometri di distanza!

Español :

Esta excursión de 2 días puede ser la forma perfecta de viajar en el tiempo. La historia y las leyendas están a sólo unos kilómetros de distancia

