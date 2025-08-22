Itinéraire VTC N°2 De la Seudre à la Vélodyssée ® Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°2 De la Seudre à la Vélodyssée ®

Itinéraire VTC N°2 De la Seudre à la Vélodyssée ® Route de Coulonges (départ) 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Quittez la Seudre, royaume de terre et d’eau, pour rejoindre les longues plages dunaires de la Grande Côte.

English :

Leave the Seudre, a kingdom of land and water, for the long dune beaches of the Grande Côte.

Deutsch :

Verlassen Sie die Seudre, ein Königreich aus Land und Wasser, und begeben Sie sich zu den langen Dünenstränden der Grande Côte.

Italiano :

Lasciate la Seudre, regno di terra e acqua, per le lunghe spiagge di dune della Grande Côte.

Español :

Deje la Seudre, un reino de tierra y agua, por las largas playas de dunas de la Grande Côte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme