Itinéraire VTC N°2 De la Seudre à la Vélodyssée ® Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°2 De la Seudre à la Vélodyssée ® Route de Coulonges (départ) 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Quittez la Seudre, royaume de terre et d’eau, pour rejoindre les longues plages dunaires de la Grande Côte.
+33 5 46 08 21 00
English :
Leave the Seudre, a kingdom of land and water, for the long dune beaches of the Grande Côte.
Deutsch :
Verlassen Sie die Seudre, ein Königreich aus Land und Wasser, und begeben Sie sich zu den langen Dünenstränden der Grande Côte.
Italiano :
Lasciate la Seudre, regno di terra e acqua, per le lunghe spiagge di dune della Grande Côte.
Español :
Deje la Seudre, un reino de tierra y agua, por las largas playas de dunas de la Grande Côte.
