Sentier Détours N°3 Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Sentier Détours N°3 Mornac-sur-Seudre

Sentier Détours N°3 Mornac-sur-Seudre Parking à Plordonnier 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce Sentier Détours permet de découvrir le Parcours de Plordonnier à travers la commune de Mornac.



⚠️ ATTENTION CIRCUIT FERMÉ DU 20 DÉCEMBRE 2024 AU 31 MARS 2025 !

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/ab5a5c9c-2223-4190-84c4-6730fe5a7314/detours-a-pied-3-mornac-sur-seudre-plordonnier +33 5 46 08 21 00

English :

This Sentier Détours trail takes you on a tour of the Parcours de Plordonnier through the commune of Mornac.



?? WARNING: CIRCUIT CLOSED FROM DECEMBER 20, 2024 TO MARCH 31, 2025!

Deutsch :

Dieser Sentier Détours ermöglicht es Ihnen, den Parcours von Plordonnier durch die Gemeinde Mornac zu entdecken.



?? ACHTUNG: VOM 20. DEZEMBER 2024 BIS ZUM 31. MÄRZ 2025 IST DER RUNDWEG GESCHLOSSEN!

Italiano :

Questo Sentier Détours vi porta a visitare il Parcours de Plordonnier attraverso il comune di Mornac.



?? ATTENZIONE: CIRCUITO CHIUSO DAL 20 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025!

Español :

Este sendero Sentier Détours le lleva a recorrer el Parcours de Plordonnier por el municipio de Mornac.



?? ADVERTENCIA: ¡CIRCUITO CERRADO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme