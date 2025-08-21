Sentier Détours N°3 Mornac-sur-Seudre Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Sentier Détours N°3 Mornac-sur-Seudre
Sentier Détours N°3 Mornac-sur-Seudre Parking à Plordonnier 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Ce Sentier Détours permet de découvrir le Parcours de Plordonnier à travers la commune de Mornac.
⚠️ ATTENTION CIRCUIT FERMÉ DU 20 DÉCEMBRE 2024 AU 31 MARS 2025 !
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/ab5a5c9c-2223-4190-84c4-6730fe5a7314/detours-a-pied-3-mornac-sur-seudre-plordonnier +33 5 46 08 21 00
English :
This Sentier Détours trail takes you on a tour of the Parcours de Plordonnier through the commune of Mornac.
?? WARNING: CIRCUIT CLOSED FROM DECEMBER 20, 2024 TO MARCH 31, 2025!
Deutsch :
Dieser Sentier Détours ermöglicht es Ihnen, den Parcours von Plordonnier durch die Gemeinde Mornac zu entdecken.
?? ACHTUNG: VOM 20. DEZEMBER 2024 BIS ZUM 31. MÄRZ 2025 IST DER RUNDWEG GESCHLOSSEN!
Italiano :
Questo Sentier Détours vi porta a visitare il Parcours de Plordonnier attraverso il comune di Mornac.
?? ATTENZIONE: CIRCUITO CHIUSO DAL 20 DICEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025!
Español :
Este sendero Sentier Détours le lleva a recorrer el Parcours de Plordonnier por el municipio de Mornac.
?? ADVERTENCIA: ¡CIRCUITO CERRADO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme