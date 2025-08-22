De Mornac-sur-Seudre à la Grande Côte Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

De Mornac-sur-Seudre à la Grande Côte

De Mornac-sur-Seudre à la Grande Côte Le Port de Mornac (départ) 17113 Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Itinéraire 2

Balisage à partir du port de Mornac, le balisage DV vous guidera dans votre escapade. Arrivée à l’accès plage du parking des Combots.

Jonction avec la Vélodyssée à la Grande côte

https://www.royanatlantique.fr/sur-place/activites/balades-randos/ +33 5 46 08 21 00

English :

Route 2

Signposting: from the port of Mornac, the DV signposts will guide you on your journey. Arrive at the beach access to the Combots parking lot.

Junction with the Vélodyssée at Grande côte

Deutsch :

Route 2

Markierung: Ab dem Hafen von Mornac führt Sie die DV-Markierung auf Ihrer Eskapade. Ankunft am Strandzugang des Parkplatzes Les Combots.

Verbindung mit der Vélodyssée an der Grande côte

Italiano :

Percorso 2

Segnaletica: dal porto di Mornac, la segnaletica DV vi guiderà lungo il percorso. Arrivare all’accesso alla spiaggia del parcheggio dei Combots.

Incrocio con la Vélodyssée a Grande côte

Español :

Itinerario 2

Señalización: desde el puerto de Mornac, la señalización DV le guiará en su camino. Llegada a la playa de acceso al aparcamiento de Combots.

Cruce con la Vélodyssée en Grande côte

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme