Bouclette vélo N°13 « Les Hameaux » Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Bouclette vélo N°13 Les Hameaux Champ de Foire 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Balade à vélo balisée d’une distance de 6,5 ou 10km pour rouler de hameaux en villages épanouis autour des fermes anciennes qui ponctuaient la plaine agricole autour du château de Malvillar
+33 5 17 24 03 47
English :
Marked out bicycle tour of 6,5 or 10km to ride from hamlets to villages blooming around the old farms which punctuated the agricultural plain around the castle of Malvillar
Deutsch :
Markierte Fahrradtour von 6,5 oder 10 km Länge, bei der Sie durch Weiler und Dörfer fahren, die um die alten Bauernhöfe herum erblühen, die die landwirtschaftliche Ebene um das Schloss von Malvillar herum punktierten
Italiano :
Una pedalata segnalata di 6,5 o 10 km attraverso le frazioni e i villaggi sorti intorno alle antiche fattorie che punteggiano la pianura agricola intorno al castello di Malvillar
Español :
Un paseo en bicicleta señalizado de 6,5 o 10 km a través de las aldeas y pueblos que han florecido alrededor de las antiguas granjas que salpican la llanura agrícola alrededor del castillo de Malvillar
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme