Circuit VTT N°3 « À la rencontre de la Seugne » Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Circuit VTT N°3 « À la rencontre de la Seugne » Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT N°3 « À la rencontre de la Seugne »
Circuit VTT N°3 « À la rencontre de la Seugne » Gymnase 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Circuit facile et accessible aux débutants (à l’exclusion de la portion de la D137 que l’on peut éviter en continuant tout droit chez Perroteau)
+33 5 17 24 03 47
English :
Easy and accessible to beginners (excluding the portion of the D137 that can be avoided by continuing straight on at Perroteau)
Deutsch :
Leichte und für Anfänger geeignete Strecke (mit Ausnahme des Abschnitts der D137, den man umgehen kann, indem man bei Perroteau geradeaus weiterfährt)
Italiano :
Percorso facile e accessibile ai principianti (escluso il tratto della D137 che può essere evitato proseguendo dritto a Perroteau)
Español :
Ruta fácil y accesible para los principiantes (excluyendo el tramo de la D137 que puede evitarse continuando recto en Perroteau)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme