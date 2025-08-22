Circuit VTT N°12 De Bois aux landes forestières

Circuit VTT N°12 De Bois aux landes forestières Gymnase 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Après avoir quitter la Seudre (cours d’eau), rentrez dans la forêt de la Lande qui abrite énormément de grand gibier.

Quoi que relativement court les tronçons techniques font de ce circuit un parcours difficile de cotation rouge

+33 5 17 24 03 47

English :

After leaving the Seudre (river), enter the forest of the Lande which shelters a lot of big game.

Although relatively short, the technical sections make this circuit a difficult course with a red rating

Deutsch :

Nachdem Sie den Fluss Seudre (Wasserlauf) verlassen haben, fahren Sie in den Wald von La Lande, in dem es sehr viel Großwild gibt.

Obwohl die Strecke relativ kurz ist, machen die technischen Abschnitte sie zu einer schwierigen Strecke mit der Bewertung rot

Italiano :

Dopo aver lasciato la Seudre (fiume), si entra nella foresta di La Lande che ospita molta selvaggina.

Anche se relativamente breve, le sezioni tecniche rendono questo percorso rosso difficile

Español :

Después de dejar el Seudre (río), entre en el bosque de La Lande que alberga mucha caza mayor.

Aunque es relativamente corta, los tramos técnicos hacen que sea una ruta roja difícil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme