Circuit VTT N°6 « Les circuits couverts et découverts » Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Circuit VTT N°6 « Les circuits couverts et découverts » Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT N°6 Les circuits couverts et découverts
Circuit VTT N°6 Les circuits couverts et découverts Gymnase 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Circuit pour partir à la découverte de la forêt de la Lande et de la vallée du Taillon. La cotation de difficulté élevée avec des portions difficiles suivant la saison.
+33 5 17 24 03 47
English :
Circuit to discover the forest of the Lande and the valley of Taillon. The rating of high difficulty with difficult portions depending on the season.
Deutsch :
Entdecken Sie auf diesem Rundweg den Wald La Lande und das Taillon-Tal. Hohe Schwierigkeitsbewertung mit schwierigen Abschnitten je nach Jahreszeit.
Italiano :
Un circuito per scoprire la foresta del Lande e la valle del Taillon. Grado di difficoltà elevato con sezioni difficili a seconda della stagione.
Español :
Un circuito para descubrir el bosque de la Lande y el valle del Taillon. Grado de dificultad alto con tramos difíciles según la época del año.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme