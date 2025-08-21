Circuit VTT N°6 Les circuits couverts et découverts

Circuit VTT N°6 Les circuits couverts et découverts Gymnase 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Circuit pour partir à la découverte de la forêt de la Lande et de la vallée du Taillon. La cotation de difficulté élevée avec des portions difficiles suivant la saison.

+33 5 17 24 03 47

English :

Circuit to discover the forest of the Lande and the valley of Taillon. The rating of high difficulty with difficult portions depending on the season.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem Rundweg den Wald La Lande und das Taillon-Tal. Hohe Schwierigkeitsbewertung mit schwierigen Abschnitten je nach Jahreszeit.

Italiano :

Un circuito per scoprire la foresta del Lande e la valle del Taillon. Grado di difficoltà elevato con sezioni difficili a seconda della stagione.

Español :

Un circuito para descubrir el bosque de la Lande y el valle del Taillon. Grado de dificultad alto con tramos difíciles según la época del año.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme