Bournel, vers le moulin de Lagrosse, sur le Dropt Bournel Lot-et-Garonne

Bournel, vers le moulin de Lagrosse, sur le Dropt A pieds Difficulté moyenne

Bournel, vers le moulin de Lagrosse, sur le Dropt 47210 Bournel Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14500.0 Tarif :

Tout au long de cette randonnée, vous découvrirez des panneaux, mis en place par la mairie, pour identifier les chemins, précisant leur nom, leur longueur, contant l’histoire de chacun d’eux, narrant des légendes ou des anecdotes…

+33 5 53 66 14 14

English : Bournel, vers le moulin de Lagrosse, sur le Dropt

During this hike, you will discover information panels, put up by the town hall, to identify the paths, specifying their names, their length, telling the story of each of them; enjoy the legends and the anecdotes …

Deutsch : Bournel, vers le moulin de Lagrosse, sur le Dropt

Auf dieser Wanderung werden Sie Schilder entdecken, die von der Stadtverwaltung aufgestellt wurden, um die Wege zu kennzeichnen. Sie geben ihren Namen und ihre Länge an, erzählen die Geschichte jedes Weges und berichten von Legenden oder Anekdoten…

Italiano :

Nel corso di questa passeggiata, scoprirete i cartelli, affissi dal municipio, per identificare i sentieri, specificandone il nome, la lunghezza, raccontando la storia di ciascuno di essi, narrando leggende o aneddoti…

Español : Bournel, vers le moulin de Lagrosse, sur le Dropt

A lo largo de este paseo, descubrirá carteles, colocados por el ayuntamiento, para identificar los caminos, especificando su nombre, su longitud, contando la historia de cada uno de ellos, relatando leyendas o anécdotas…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine