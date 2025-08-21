BREZE A LA CONFLUENCE DU THOUET ET DE LA DIVE Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Brézé A la confluence du Thouet et de la Divde

La randonnée À la confluence du Thouet et de la Dive à Brézé propose une boucle de 10,5 km qui dure environ 2 h 40.

English :

The À la confluence du Thouet et de la Dive hike in Brézé is a 10.5 km loop lasting around 2 hrs 40.

Deutsch :

Die Wanderung À la confluence du Thouet et de la Dive in Brézé bietet einen 10,5 km langen Rundweg, der etwa 2 Stunden und 40 Minuten dauert.

Italiano :

L’escursione Alla confluenza del Thouet e del Dive a Brézé è un anello di 10,5 km che richiede circa 2 ore e 40 minuti.

Español :

El paseo En la confluencia del Thouet y el Dive en Brézé es un bucle de 10,5 km que dura unas 2 horas y 40 minutos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-17 par Anjou tourime