Les parenthèses gastronomiques

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2026-04-17 12:00:00

fin : 2026-04-17 14:00:00

2026-04-17 2026-04-24

Un déjeuner d’accords subtiles entre mets et vins, pour une immersion sensorielle d’exception, au cœur du domaine.

Au fil du déjeuner, vous découvrez plusieurs vins du domaine, chacun associé à un plat pensé pour révéler toute son expression.

Conviviale mais raffinée, cette parenthèse gourmande s’adresse aux amateurs de vin et de gastronomie en quête d’un moment privilégié…

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 avril 2026 de 12h à 14h.

Vendredi 24 avril 2026 de 12h à 14h. .

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr

English :

A lunch of subtle food and wine pairings, for an exceptional sensory immersion in the heart of the estate.

