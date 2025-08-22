Circuit patrimoine Dans les vignes du marquis

Circuit patrimoine Dans les vignes du marquis 49400 Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 5300.0 Tarif :

Accompagné d’un livret, le circuit patrimoine vous invite à découvrir, à travers le récit d’un personnage imaginaire, l’histoire des lieux…

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Accompanied by a booklet, the heritage tour invites you to discover, through the story of an imaginary character, the history of the place…

Deutsch :

Mit einem Begleitheft lädt Sie der Kulturerbe-Rundgang dazu ein, anhand der Erzählung einer imaginären Person die Geschichte der Orte zu entdecken…

Italiano :

Accompagnato da un libretto, il percorso del patrimonio invita a scoprire la storia del sito attraverso la storia di un personaggio immaginario…

Español :

Acompañado de un folleto, el recorrido patrimonial invita a descubrir la historia del lugar a través de la historia de un personaje imaginario…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime