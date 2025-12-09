Ça Frasne pour moi Frasne Doubs
Ça Frasne pour moi Frasne Doubs vendredi 1 mai 2026.
Ça Frasne pour moi Gravel bike Difficulté moyenne
Ça Frasne pour moi Gare de Frasne 25560 Frasne Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 24830.0 Tarif :
Ça Frasne pour moi est le parcours familial, faisable dans les deux sens, cheveux aux vents, sur les chemins et petites routes du plateau de Frasne.
https://explore.doubs.fr/trek/276
English :
Ça Frasne pour moi is the family trail, which can be done in either direction, hair in the wind, on the paths and small roads of the Frasne plateau.
Deutsch :
Ça Frasne pour moi ist die Familienstrecke, die in beide Richtungen mit den Haaren im Wind auf den Wegen und kleinen Straßen des Plateaus von Frasne bewältigt werden kann.
Italiano :
Ça Frasne pour moi è un percorso per famiglie che può essere fatto in entrambi i sensi, con i capelli al vento, sui sentieri e le stradine dell’altopiano delle Frasne.
Español :
Ça Frasne pour moi es un recorrido familiar que puede hacerse en ambos sentidos, con la melena al viento, por los senderos y pequeñas carreteras de la meseta de Frasne.
