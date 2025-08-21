Cailladelles, du pech à la vallée de la Lède Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne

Cailladelles, du pech à la vallée de la Lède En VTT Difficulté moyenne

Cailladelles, du pech à la vallée de la Lède 47290 Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Du pech long de Cailladelles, ce circuit descend progressivement dans la vallée de la Lède, à travers des vergers de pruniers et de noisetiers, à la découverte de châteaux, églises et moulins.

English : Cailladelles, du pech à la vallée de la Lède

From the long hill where Cailladelles is situated, this circuit gradually descends towards the valley of the river Lède. You will see plum and hazelnut orchards, and discover castles, churches and mills.

Deutsch : Cailladelles, du pech à la vallée de la Lède

Vom Pech Long de Cailladelles führt dieser Rundweg allmählich hinunter ins Tal der Lède, durch Obstgärten mit Pflaumen- und Haselnussbäumen, vorbei an Schlössern, Kirchen und Mühlen.

Italiano :

Dal Pech Long de Cailladelles, questo itinerario scende gradualmente nella valle della Lède, attraverso frutteti di prugne e nocciole, alla scoperta di castelli, chiese e mulini.

Español : Cailladelles, du pech à la vallée de la Lède

Desde el Pech Long de Cailladelles, esta ruta desciende gradualmente hacia el valle de Lède, a través de huertos de ciruelos y avellanos, descubriendo castillos, iglesias y molinos.

