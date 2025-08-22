Castelnaud-de-Gratecambe, la balade des gracieuses cambes Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne

Castelnaud-de-Gratecambe, la balade des gracieuses cambes A pieds Facile

Castelnaud-de-Gratecambe, la balade des gracieuses cambes 47290 Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Ce parcours panoramique permet de découvrir successivement la bastide de St-Pastour, le terrain de golf, les collines au nord du Villeneuvois, de la vallée du Lot et le pech de Cailladelles.

+33 5 53 66 14 14

English : Castelnaud-de-Gratecambe, la balade des gracieuses cambes

This panoramic walk allows you to discover the bastide of St-Pastour, the golf course, the hills, north of Villeneuve near the valley of the river Lot and the hill of Cailladelles.

Deutsch : Castelnaud-de-Gratecambe, la balade des gracieuses cambes

Auf dieser Panoramastrecke können Sie nacheinander die Bastide von St-Pastour, den Golfplatz, die Hügel im Norden von Villeneuvois, das Lot-Tal und den Pech de Cailladelles entdecken.

Italiano :

Questo percorso panoramico permette di scoprire successivamente la bastide di St-Pastour, il campo da golf, le colline a nord di Villeneuvois, la valle del Lot e il pech di Cailladelles.

Español : Castelnaud-de-Gratecambe, la balade des gracieuses cambes

Este recorrido panorámico permite descubrir sucesivamente la bastida de St-Pastour, el campo de golf, las colinas al norte de Villeneuvois, el valle del Lot y el pech de Cailladelles.

