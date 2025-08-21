Cailladelles, randonnée de Crouzillac à Pech Redon Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne

Cailladelles, randonnée de Crouzillac à Pech Redon A pieds Difficile

Cailladelles, randonnée de Crouzillac à Pech Redon 47290 Castelnaud-de-Gratecambe Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 13900.0

Ce parcours fait la liaison entre deux pechs tout en longueur ; celui qui héberge la bastide de Castelnaud-de-Gratecambe et celui de Cailladelles qui sépare cette même commune de celle de Monflanquin. Vergers de pruniers et de noisetiers côtoient des productions céréalières et de canards gras.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Cailladelles, randonnée de Crouzillac à Pech Redon

This hike connects two hills; the one with the bastide of Castelnaud-de-Gratecambe and the one with Cailladelles. You will see many plum and hazelnut orchards, fields with cereals and duck farms.

Deutsch : Cailladelles, randonnée de Crouzillac à Pech Redon

Dieser Weg verbindet zwei lange Pechs: den Pechs, der die Bastide Castelnaud-de-Gratecambe beherbergt, und den Pechs de Cailladelles, der die Gemeinde Castelnaud-de-Gratecambe von Monflanquin trennt. In der Nähe des Dorfes befinden sich Obstgärten mit Pflaumenbäumen und Haselnusssträuchern, in denen Getreide angebaut und Stopfenten gezüchtet werden.

Italiano :

Questo percorso collega due lunghissimi pechs: quello che ospita la città bastide di Castelnaud-de-Gratecambe e quello di Cailladelles che separa questa stessa città da quella di Monflanquin. I frutteti di prugne e nocciole si affiancano alla produzione di cereali e alle anatre da ingrasso.

Español : Cailladelles, randonnée de Crouzillac à Pech Redon

Esta ruta une dos pechs muy largos; el que alberga la ciudad bastida de Castelnaud-de-Gratecambe y el de Cailladelles que separa esta misma ciudad de la de Monflanquin. Los huertos de ciruelas y avellanas conviven con la producción de cereales y los patos de engorde.

2024-11-22