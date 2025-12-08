Carnet de route de Guise à Flavigny Guise Aisne

Carnet de route de Guise à Flavigny En VTC

Guise à Flavigny 02120 Guise Aisne Hauts-de-France

Bienvenue sur l’Axe Vert de Thiérache pour une promenade à vélo qui ravira petits et grands. Au menu de ces deux heures de découverte une ville fortifiée et son grand donjon, un joli moulin et le joyau de votre parcours l’église fortifiée de Beaurain.

Welcome to the Axe Vert de Thiérache for a bike ride that will delight young and old. On the menu of these two hours of discovery: a fortified town and its large keep, a pretty mill and the jewel of your journey: the fortified church of Beaurain.

Willkommen auf der Axe Vert de Thiérache (Grüne Achse der Thiérache) zu einer Fahrradtour, die Groß und Klein begeistern wird. Auf dem Menü dieser zweistündigen Entdeckungsreise stehen eine befestigte Stadt mit ihrem großen Bergfried, eine hübsche Mühle und das Schmuckstück Ihrer Tour: die befestigte Kirche von Beaurain.

Benvenuti all’Axe Vert de Thiérache per una passeggiata in bicicletta che farà la gioia di grandi e piccini. Nel menu di queste due ore di scoperta: una città fortificata e il suo grande torrione, un grazioso mulino e il fiore all’occhiello del vostro itinerario: la chiesa fortificata di Beaurain.

Bienvenido al Axe Vert de Thiérache para un paseo en bicicleta que hará las delicias de grandes y pequeños. En el menú de estas dos horas de descubrimiento: una ciudad fortificada y su gran torre del homenaje, un bonito molino y la joya de la corona de su ruta: la iglesia fortificada de Beaurain.

