Casseneuil, la balade aux 500 marches Casseneuil Lot-et-Garonne

Casseneuil, la balade aux 500 marches A pieds Difficulté moyenne

Casseneuil, la balade aux 500 marches 47440 Casseneuil Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4300.0 Tarif :

Cette petite balade sportive, sur les hauteurs du Pech Neyrat, vous offrira divers points de vue sur le Lot et

sa vallée avant un retour plus au calme sur les bords de la Lède et le cœur du village de Casseneuil.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Casseneuil, la balade aux 500 marches

This short sporty walk, on the heights of Pech Neyrat, will offer you various points of view on the Lot and its valley

its valley before a more peaceful return to the banks of the Lède and the heart of the village of Casseneuil.

Deutsch : Casseneuil, la balade aux 500 marches

Diese kurze, sportliche Wanderung auf den Höhen von Pech Neyrat bietet Ihnen verschiedene Aussichtspunkte auf den Lot und seine Umgebung

sein Tal, bevor Sie zu den Ufern der Lède und dem Dorfkern von Casseneuil zurückkehren.

Italiano :

Questa breve e sportiva passeggiata, sulle alture del Pech Neyrat, vi offrirà diversi punti di vista sul Lot e sulla sua valle

la sua valle prima di tornare alla calma delle rive della Lède e al cuore del villaggio di Casseneuil.

Español : Casseneuil, la balade aux 500 marches

Este corto y deportivo paseo, en las alturas de Pech Neyrat, le ofrecerá varios puntos de vista sobre el Lot y su valle

su valle antes de volver a la calma de las orillas del Lède y al corazón del pueblo de Casseneuil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine