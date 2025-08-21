Casseneuil, le circuit des trois rivières Casseneuil Lot-et-Garonne

Casseneuil, le circuit des trois rivières En VTT Difficile

Casseneuil, le circuit des trois rivières 47440 Casseneuil Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 18400.0 Tarif :

Presqu’île aux trois rivières, Casseneuil se situe à la confluence de la Sône, de la Lède et du Lot. Tout au long du circuit vous côtoyez ces cours d’eau à travers bois, champs et vergers…

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Casseneuil, le circuit des trois rivières

Casseneuil is a peninsula with three rivers, located at the confluence of the Sône, the Lède and the Lot. All along the circuit you will walk alongside these rivers through woods, fields and orchards…

Deutsch : Casseneuil, le circuit des trois rivières

Casseneuil ist eine Halbinsel mit drei Flüssen und liegt am Zusammenfluss der Sône, der Lède und des Lot. Auf der gesamten Strecke durch Wälder, Felder und Obstgärten begegnen Sie diesen Wasserläufen…

Italiano :

Casseneuil è una penisola di tre fiumi, situata alla confluenza della Sône, della Lède e del Lot. Durante il percorso si cammina lungo questi fiumi attraverso boschi, campi e frutteti…

Español : Casseneuil, le circuit des trois rivières

Casseneuil es una península de tres ríos, situada en la confluencia del Sône, el Lède y el Lot. A lo largo del recorrido, caminará junto a estos ríos a través de bosques, campos y huertos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine