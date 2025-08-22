Chasse au tresor olc Moineville Meurthe-et-Moselle

Chasse au tresor olc Adultes Voiture Difficulté moyenne

Chasse au tresor olc 1 Hameau de Serry 54580 Moineville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 55000.0 Tarif :

En téléchargeant gratuitement l’application Baludik, vous pourrez partir à la découverte du territoire Orne Lorraine Confluences (OLC). Au départ de la base de loisirs SOLAN à Moineville, vous devrez vous rendre tour à tour dans les communes d’Auboué, Hatrize, Labry, Conflans-en-Jarnisy, Ville sur Yron, Jarny, Doncourt-les-Conflans, Valleroy et Briey-Val de Briey pour répondre aux 14 énigmes proposées. Une manière ludique de se cultiver en famille, entre amis ou en solo.

Difficulté moyenne

http://www.miltol-tourisme.com/ +33 9 77 77 32 33

English :

By downloading the free Baludik application, you can set off to discover the Orne Lorraine Confluences (OLC) territory. Starting from the SOLAN leisure centre in Moineville, you will have to visit the towns of Auboué, Hatrize, Labry, Conflans-en-Jarnisy, Ville sur Yron, Jarny, Doncourt-les-Conflans, Valleroy and Briey-Val de Briey to answer the 14 riddles proposed. A fun way to learn with family, friends or alone.

Deutsch :

Wenn Sie die kostenlose Baludik-App herunterladen, können Sie sich auf Entdeckungsreise durch das Gebiet Orne Lorraine Confluences (OLC) begeben. Ausgehend von der Freizeitanlage SOLAN in Moineville müssen Sie sich nacheinander in die Gemeinden Auboué, Hatrize, Labry, Conflans-en-Jarnisy, Ville sur Yron, Jarny, Doncourt-les-Conflans, Valleroy und Briey-Val de Briey begeben, um die 14 vorgeschlagenen Rätsel zu lösen. Eine spielerische Art, sich mit der Familie, mit Freunden oder allein weiterzubilden.

Italiano :

Scaricando l’applicazione gratuita Baludik, potrete partire alla scoperta della zona delle Confluenze dell’Orne Lorraine (OLC). Partendo dal centro ricreativo SOLAN di Moineville, dovrete visitare a turno le città di Auboué, Hatrize, Labry, Conflans-en-Jarnisy, Ville sur Yron, Jarny, Doncourt-les-Conflans, Valleroy e Briey-Val de Briey per rispondere ai 14 indovinelli proposti. Un modo divertente per imparare con la famiglia, gli amici o da soli.

Español :

Descargando la aplicación gratuita Baludik, podrá salir a descubrir la zona de las Confluencias Orne Lorraine (OLC). Partiendo del centro de ocio SOLAN de Moineville, tendrá que visitar sucesivamente las localidades de Auboué, Hatrize, Labry, Conflans-en-Jarnisy, Ville sur Yron, Jarny, Doncourt-les-Conflans, Valleroy y Briey-Val de Briey para responder a los 14 enigmas propuestos. Una forma divertida de aprender con la familia, los amigos o en solitario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-10 par Système d’information touristique Lorrain