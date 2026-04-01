Moineville

Rando challenge jeunes

Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 11:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Sur le principe de la course d’orientation, un parcours de 7km à faire en équipe. Organisé par les Randonneurs du Pays de l’Orne en partenariat avec la Base de loisirs SOLAN et la FF Randonnée.Enfants

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Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 association.solan@orange.fr

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English :

Based on the principle of orienteering, a 7km course to be completed in teams. Organized by Randonneurs du Pays de l’Orne in partnership with Base de loisirs SOLAN and FF Randonnée.

L’événement Rando challenge jeunes Moineville a été mis à jour le 2026-04-10 par MILTOL