Rando challenge jeunes Moineville
Rando challenge jeunes Moineville mercredi 22 avril 2026.
Moineville
Rando challenge jeunes
Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 11:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Sur le principe de la course d’orientation, un parcours de 7km à faire en équipe. Organisé par les Randonneurs du Pays de l’Orne en partenariat avec la Base de loisirs SOLAN et la FF Randonnée.Enfants
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Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 association.solan@orange.fr
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English :
Based on the principle of orienteering, a 7km course to be completed in teams. Organized by Randonneurs du Pays de l’Orne in partnership with Base de loisirs SOLAN and FF Randonnée.
L’événement Rando challenge jeunes Moineville a été mis à jour le 2026-04-10 par MILTOL