Circuit découverte pour enfants Moineville Meurthe-et-Moselle

Circuit découverte pour enfants 1 HAMEAU DE SERRY 54580 Moineville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 1280.0 Tarif :

Balade La métamorphose de Chenaillou destinée aux -7 ans sur le site de la base de loisirs SOLAN à Moineville via l’application Baludik (à télécharger au préalable). Le circuit porte sur l’environnement, la faune et la flore.

+33 3 82 46 66 77

English :

Walk The metamorphosis of Chenaillou for children under 7 years old on the site of the leisure center SOLAN in Moineville via the application Baludik (to be downloaded in advance). The tour focuses on the environment, fauna and flora.

Deutsch :

Spaziergang La métamorphose de Chenaillou für Kinder unter 7 Jahren auf dem Gelände des Freizeitzentrums SOLAN in Moineville über die Baludik-App (vorher herunterladen). Der Rundgang befasst sich mit der Umwelt, der Fauna und der Flora.

Italiano :

Passeggiata La metamorfosi di Chenaillou per bambini fino a 7 anni sul sito del centro ricreativo SOLAN di Moineville tramite l’applicazione Baludik (da scaricare in anticipo). Il tour si concentra sull’ambiente, la fauna e la flora.

Español :

Paseo La metamorfosis de Chenaillou para niños menores de 7 años en el recinto del centro de ocio SOLAN de Moineville a través de la aplicación Baludik (a descargar previamente). El recorrido se centra en el medio ambiente, la fauna y la flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par Système d’information touristique Lorrain