Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval Val-Revermont Ain

Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval
Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval 01370 Val-Revermont Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Petite balade à la découverte de l’éperon barré de Montfort et des vestiges du château médiéval. Chapelle, belvédère.
English : Castle of Montfort, Celtic barred spur or medieval site
A short walk to discover the barred spur of Montfort and the remains of the medieval castle. Chapel, belvedere.
Deutsch : Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval
Kleine Wanderung zur Entdeckung des Barrieresporns von Montfort und der Überreste der mittelalterlichen Burg. Kapelle, Aussichtspunkt.
Italiano :
Breve passeggiata per scoprire lo sperone sbarrato di Montfort e i resti del castello medievale. Cappella, belvedere.
Español : Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval
Un corto paseo para descubrir el espolón de Montfort y los restos del castillo medieval. Capilla, mirador.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-09 par Aintourisme source Apidae Tourisme