Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval Val-Revermont Ain

Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval

Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval 01370 Val-Revermont Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Petite balade à la découverte de l’éperon barré de Montfort et des vestiges du château médiéval. Chapelle, belvédère.

English : Castle of Montfort, Celtic barred spur or medieval site

A short walk to discover the barred spur of Montfort and the remains of the medieval castle. Chapel, belvedere.

Deutsch : Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval

Kleine Wanderung zur Entdeckung des Barrieresporns von Montfort und der Überreste der mittelalterlichen Burg. Kapelle, Aussichtspunkt.

Italiano :

Breve passeggiata per scoprire lo sperone sbarrato di Montfort e i resti del castello medievale. Cappella, belvedere.

Español : Château de Montfort, éperon barré celte ou site médiéval

Un corto paseo para descubrir el espolón de Montfort y los restos del castillo medieval. Capilla, mirador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-09 par Aintourisme source Apidae Tourisme